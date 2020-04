Coronavirus: Mulè, ‘approvare al più presto legge per onorare vittime’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il mio ringraziamento alle decine di deputati del gruppo di Forza Italia, a cominciare dalla capogruppo Mariastella Gelmini e dalla vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, che hanno aderito alla proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo di tutti coloro che hanno perso e continuano a perdere la vita a causa del Coronavirus”. Lo afferma in una nota il deputato Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

“Un’iniziativa -aggiunge- che ha trovato consenso anche tra i deputati appartenenti alle altre forze politiche, a cui rinnovo il mio ringraziamento e che dimostra, oggi più che mai, quanto sia fondamentale unire le energie intorno ad una proposta di buon senso. Non possiamo né dobbiamo dimenticare le tante, troppe vittime, tra cui i camici bianchi che con grande spirito di servizio hanno messo e continuano a mettere a serio rischio la propria salute per garantire quella degli altri”.

“Il mio impegno -conclude Mulè- sarà totale affinché la proposta di legge, depositata lo scorso 27 marzo, sia al più presto calendarizzata e approvata in tempi brevi dall’Aula di Montecitorio per onorare e ricordare tutte le vittime innocenti di questa epidemia”.