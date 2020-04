Coronavirus: Fornaro, ‘presidenti regione rispettino loro ruolo’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “I presidenti delle Regioni non sono governatori di uno stato federale: con tutti il rispetto per il loro lavoro e di quello che hanno fatto, non comprendo che senso abbiano le ordinanze della Liguria e della Calabria”. Lo ha detto il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, in aula alla Camera dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte.

“Serve senso responsabilità, ci vuole rispetto dei ruoli istituzionali, ci vuole il Parlamento. E io, presidente, ritengo giusti i richiami sull’uso del Dpcm anche se, lo sottolineo, non sono stati inventati ora. So che lei ne terrà conto”.