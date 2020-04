Coronavirus: Conte, ‘app Immuni gratis e su base volontaria’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Le norme varate ieri sera dal Cdm sulla app Immuni intendono “chiarire e rafforzare la disciplina di questo particolare trattamento dei dati personali, in coerenza con quanto precisato dal garante dei dati”. Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa in Aula alla Camera.

“Si prevede che il titolare della piattaforma” che verrà creata ad hoc per il tracciamento “sia il ministero della Salute e che l’applicazione sia installata su base volontaria, destinata ai soli soggetti che l’abbiamo scaricata. La piattaforma opererà nel nostro territorio nazionale, affidata a società pubbliche o comunque a totale partecipazione pubblica, e sarà scaricata gratuitamente, utilizzando codici che non permetteranno di risalire all’identità dell’utente”.