Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “No, non siamo assolutamente arrivati al momento della rottura. Non si tratta di un ultimatum. Renzi ha chiesto a Conte e in generale al governo se vogliono assecondare i populisti o se vogliono tornare a fare politica. in questo caso ci siamo, sosteniamo il governo, lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo. Nessun ultimatum ma proposte e credo che questo sia un segno di responsabilità”. Lo dice Maria Elena Boschi di Italia Viva a ‘La vita in diretta’ su Rai1.