Coronavirus: ripresa ingressi mercato agroalimentare Milano (+17%) (2)

(Adnkronos) – Nel comparto verdura calano ulteriormente i prezzi di asparagi (-18%), cavolfiori verdi (-15%) e zucchine verdi scure (-13%), prodotti che, in prossimità della Pasqua e per le condizioni climatiche, avevano visto rialzi sopra la media. Si segnala invece l’andamento in controtendenza dei peperoni che vista l’alta richiesta e la scarsità di prodotto registra un aumento del 10%. Per quanto riguarda i prodotti ittici, nella settimana del 20-26 aprile, la maggior parte dei prodotti ittici mantiene un andamento stabile compreso il salmone che invece aveva subito un aumento di prezzo nella settimana precedente. Gli unici aumenti significativi si registrano per le mazzancolle tropicali (+18%) e per i calamari (+15%).