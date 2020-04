Coronavirus: ipotesi Cdm stasera con stretta Bonafede su scarcerazioni**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, c’è l’ipotesi sul tavolo di un Consiglio dei ministri stasera per dare il via libera alla stretta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulle scarcerazioni, con norme che puntano a coinvolgere la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per evirare da ora in poi nuovi ‘casi Zagaria’. Il Cdm potrebbe inoltre dare disco verde alla proroga per l’entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni. Non dovrebbe andare, invece, una prima parte del dl aprile, attesa per un altro Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già domani, ultimo giorno del mese.

L’ipotesi più avvalorata, anticipata ieri in Senato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, è quella di uno spacchettamento del dl. Dovrebbe essere diviso in due parti, una parte da approvare entro domani -prevalentemente per ‘coprire’ le scadenze fiscali- l’altra la prossima settimana, una volta chiuso il testo e trovata l’intesa politica. Molti infatti i nodi ancora sul tavolo, non ultimi reddito di emergenza e misure per la famiglia, ma anche i contratti a termine sono un altro capitolo del decreto dove ad oggi manca l’accordo.