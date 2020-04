Coronavirus: Fondazione Cariplo riprogramma attività 2020, in campo 60 mln (2)

(Adnkronos) – A partire dal riorientamento di questi contributi, la Fondazione Cariplo intende sfruttare anche l’effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunità e risorse raccolte da possibili partner.

La riprogrammazione, che verrà approfondita nelle prossime settimane, individua sei obiettivi prioritari attorno ai quali riorientare le risorse e l’impegno delle aree filantropiche della Fondazione: il contrasto alle nuove povertà causate dalla crisi e dal maggior distanziamento sociale che ne deriverà, il sostegno agli enti del terzo settore in gravi difficoltà, l’individuazione di opportunità di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave green, il ripensamento dei modelli di offerta di welfare, il ripensamento del sistema culturale, considerando il ruolo che la cultura può svolgere nella fase di ripartenza, e il rilancio della ricerca.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che le persone, le famiglie, gli enti non profit, ma anche il mondo delle imprese, stanno vivendo in questo periodo, abbiamo visto una grande capacità di reazione, e una forte resilienza di fronte alla pandemia. Siamo orgogliosi della scelta di Fondazione Cariplo, ancora una volta di dimostrare attenzione ai problemi reali, ai nostri territori e alle persone che vi vivono”, hanno commentato i commissari varesini all’interno della Commissione Centrale di Beneficenza Andrea Mascetti coordinatore della commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Elisa Fagnani, Sarah Maestri, nonché membri del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto.