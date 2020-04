Coronavirus: Benifei, ‘Gualtieri relatore Mes? Di Battista ignorante e bugiardo’**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Di Battista dimostra ancora una volta di non conoscere ciò di cui parla”. Così commenta Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati PD, le parole di Alessandro Di Battista al programma Stasera Italia. “E’ impossibile – aggiunge Benifei – che il ministro Roberto Gualtieri sia stato relatore del MES, poiché si tratta come è noto di un trattato intergovernativo, quindi mai passato per il Parlamento europeo”.

“Semmai, tutti sanno che Gualtieri si è battuto per anni proprio per riformare il MES, inserendo in esso la governance basata sul diritto comunitario, oltre che impegnarsi contro l’austerità, a favore di una maggiore flessibilità di bilancio, della golden rule per gli investimenti, al fianco della Grecia durante la grave crisi. Uno spirito e un impegno esattamente opposto a quanto va affermando Di Battista”.

“In un momento così delicato per l’Italia – conclude -, attaccare con falsità totali il ministro dell’Economia, impegnato in trattative delicatissime sia a Roma che a Bruxelles per sostenere il Paese, denotano una scarsa capacità di comprendere e difendere l’interesse nazionale oltre che rilevare una caratteristica molto negativa per un politico, cioè essere un bugiardo senza ritegno”.