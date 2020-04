Coronavirus: Ars, Lo Giudice incontra in videconferenza lavoratori stagionali Taormina

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Videoconferenza con una rappresentanza del gruppo dei lavoratori stagionali del comprensorio jonico taorminese e il deputato regionale all’Ars Danilo Lo Giudice. “Ho ascoltato con grande attenzione le loro preoccupazioni e anche le loro proposte per un comparto che oggi vive la grande difficoltà del presente oltre alla totale incertezza del futuro”, dice. “Ci siamo soffermati anche sulle proposte che ho presentato in Ars e che sono attualmente in discussione nell’ambito della finanziaria regionale e spero che possano essere apprezzate dal parlamento – aggiunge il deputato – A Taormina e in tutto il comprensorio l’indotto turistico rappresenta l’azienda più importante, su cui basano il loro sostegno intere famiglie, per questo – conclude Lo Giudice – cercherò nel mio piccolo di poter essere utile alla categoria affinché il loro grido di dolore e le loro preoccupazioni non rimangano inascoltate”.