Coronavirus: il 2 maggio ‘Maratona con i manager’

Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Una piazza virtuale per raccontare le proprie esperienze nella fase acuta del Coronavirus e proporsi come interlocutori del governo nella programmazione della Fase 2. Un forte richiamo ai valori di competenza e responsabilità da parte di manager, alte professionalità e professionisti per sbloccare l’Italia dopo l’emergenza Covid-19 e risanarla da atavici ritardi, mancata innovazione e digitalizzazione incompiuta. La certezza di voler e dover essere attori protagonisti del futuro del Paese. Solo collocando le decisioni al livello corretto di responsabilità sarà possibile coniugare realmente la sicurezza e la sostenibilità economica; stiamo invece accumulando decine di decreti generici sulle modalità di riapertura e minuziosi nell’elenco delle attività”. Questo il senso, si legge in una nota, della ‘Maratona con i manager’, la manifestazione promossa da Cida (la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità), dalla Rete delle Associazioni di comunicatori, da Confassociazioni e tutte le organizzazioni ad esse aderenti, per manager, alte professionalità, e professionisti rappresentati.

#Maratonamanager sarà una maratona multimediale, trasmessa sulla piattaforma www.maratonamanager.it, con un palinsesto in diretta di 10 ore dalle 10 alle 20 di sabato 2 maggio.

L’evento online sarà animato da oltre 100 interventi e testimonianze, anche di tantissimi ospiti dal mondo delle Istituzioni, del business, dell’economia e della società civile. La maratona, rilanciata sui canali social delle organizzazioni, coinvolgerà tante italiane e tanti italiani che chiedono, dopo queste settimane di responsabile lockdown e troppi anni di mancato sviluppo, di sbloccare davvero il Paese, puntando sulla fiducia nelle competenze.