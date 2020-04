Coronavirus: Pd su fase 2, ‘serve anima politica per reinventare sistema Paese’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Innovazione, semplificazione amministrativa, accesso agevolato al credito, sostenibilità, nuova politica industriale, erogazione Cig in tempi rapidi, risorse ai Comuni. Questi i temi discussi questa mattina nel corso di una videoconferenza della segreteria nazionale del Pd in cui sono intervenuti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“A fronte di una crisi senza precedenti, che sta provocando importanti cambiamenti sociali ed economici, ci troviamo a fare i conti con la necessità di trovare soluzioni inedite. I provvedimenti messi in campo nella prima fase emergenziale hanno dato sostegno ai redditi delle famiglie e dei lavoratori e alla liquidità delle imprese, anche con un positivo effetto sul contenimento delle inevitabili fibrillazioni sui mercati finanziari”, si legge in una nota del Partito Democratico.