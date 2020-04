Coronavirus: Pd su fase 2, ‘serve anima politica per reinventare sistema Paese’ (2)

(Adnkronos) – Con il prossimo decreto in preparazione, per i dem, “bisogna ora rafforzare ed affinare gli strumenti messi in campo e rifinanziare gli interventi a sostegno degli investimenti anche attraverso un robusto piano di semplificazione e di sburocratizzazione in grado di indirizzare la ripartenza dell’economia verso innovativi progetti di politica industriale che tengano conto dei nuovi contesti prodotti dal virus. E’ finita una lunga stagione di politiche economiche restrittive e c’è la necessità di dare “un’anima politica” a questa nuova fase che si apre in un contesto drammatico ma che può e deve diventare un’occasione di profondo rinnovamento. Il Pd è al lavoro per reinventare il sistema Paese con un nuovo modello sociosanitario, un nuovo modello produttivo e un nuovo modello di welfare e sociale”.