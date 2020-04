Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, ‘Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese’

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Non siamo dei negletti, perché un negozio può aprire e la Chiesa no? Anche noi siamo capaci di sanificare un ambiente. I tempi sono maturi per riaprire le Chiese”. Don Carmelo Torcivia, Responsabile della Pastorale dell’Arcidiocesi di Palermo, in una intervista all’Adnkronos spiega i motivi per i quali il Governo Conte “dovrebbe riaprire al più presto” i luoghi di culto. “Sappiamo perfettamente che nulla potrà essere come prima – dice ancora don Carmelo Torcivia – Andranno rispettate le distanze di sicurezza. Ad esempio, tra una panca e l’altra serve più spazio. Avremmo bisogno di allargare l’attuale distanza e all’interno di una panca non ci può essere una persona a stretto contatto con un’altra. Ci sono poi problematiche tecniche come la sanificazione. Faccio un esempio: la domenica ci sono più messe l’una di seguito all’altra, ma non potrà più essere così. Perché bisogna sanificare l’ambiente. Emergono, dunque, problemi importanti per chi gestisce la chiesa. Ma sappiamo quello a cui andiamo incontro”.

“Dobbiamo tenere presente le regole incontestabili che dobbiamo seguire tutti. Perché, mi chiedo, l’unico aspetto negletto deve restare quello religioso? – dice ancora don Torcivia – Non siamo mica bambini? Sappiamo che se prima in una grande chiesa entravano fino a 500 persone ne potranno entrare solo 200. I fedeli capiranno, ne sono certo. Magari ci sarà qualche messa in più, altri fedeli preferiscono restare a casa. Ma non possiamo aspettare un vaccino o che riapra tutto per fare riaprire le chiese in Italia”.