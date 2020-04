Coronavirus: Palermo (Cdp), ‘da rinegoziazione mutui più risorse a enti’**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Nel mese di maggio daremo attuazione a un’operazione di rinegoziazione che interesserà migliaia di mutui in favore di oltre 7.200 enti territoriali e consentirà di liberare risorse per gestire la fase di emergenza che il Paese sta vivendo”. Ad affermarlo in una nota è l’ad di Cdp, Fabrizio Palermo. “Un’iniziativa mai assunta prima in forma così diffusa che conferma il legame storico di Cassa Depositi e Prestiti con i territori e rilancia il suo ruolo di partner chiave della Pubblica Amministrazione”, sottolinea Palermo.