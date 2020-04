Coronavirus: Fontana a Conte, ‘sostenere imprese, famiglie e tpl’

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un documento relativo alla ‘Fase 2’ in Regione Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in prefettura a Milano.

“Nell’affrontare i principali temi di discussione sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell’incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio”.