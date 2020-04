Roma, 26 apr. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, resta l’autocertificazione per spostarsi e lasciare la propria abitazione. Nel nuovo Dpcm, che si sta mettendo nero su bianco in queste ore e che il premier Giuseppe Conte dovrebbe annunciare in serata, nessun allentamento dovrebbe arrivare in questo senso, anche se cambierà il modulo in uso dando ai cittadini la possibilità di indicare nuove ‘fattispecie’ per allontanarsi da casa.