Coronavirus: Gasparri, ‘soldi ai Comuni traditi da Conte’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Il governo, nell’abbandonare l’Italia al suo destino, ha anche lasciato in mezzo a una strada i Comuni. L’Anci in un primo momento aveva plaudito agli interventi di Conte. Ma erano delle vere e proprie truffe. Conte ha destinato ai Comuni 4 miliardi che erano già di competenza degli enti locali. Ora serve un piano di almeno 5 miliardi. È una delle condizioni che Forza Italia porrà nel dibattito parlamentare quando si parlerà dello scostamento di bilancio”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore del Dipartimento Enti Locali di Forza Italia.

“Servono impegni preventivi per le famiglie, per le imprese e anche per i Comuni, che a loro volta devono consentire a chi non può pagare imposte sui rifiuti, sulle insegne, Imu e occupazione di suolo pubblico di non pagarli, trovando nei soldi pubblici una compensazione per le mancate entrate. Bisogna tutelare i Comuni per tutelare i cittadini che in essi risiedono. Finora Conte ha ingannato i sindaci concedendo soldi che erano già loro e promettendone altri che non ha mai dato. Ha tradito anche loro”, conclude l’azzurro.