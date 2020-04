Coronavirus: Fico, ‘Parlamento centrale, voto online va discusso in modo profondo’

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “La Camera per me doveva rimanere aperta, c’erano lavori da fare fondamentali, così come sono rimaste aperte le attività fondamentali del Paese”. Sul voto online “tutto è possibile, ma va discusso in modo profondo tramite il regolamento della Camera, è un dibattito costituzionale”. Lo dice il presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, a Che tempo che fa.

” In un momento di emergenza parlamento deve essere un faro, centrale per tutti i cittadini. Siamo noi che abbiamo potuto approvare lo scostamento di bilancio, lo faremo anche con il secondo scostamento con un dibattito di aula, il Parlamento rimane centrale nella sua funzione di controllo.”, aggiunge.