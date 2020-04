Coronavirus: Conte, ‘Recovery fund punto a nostro favore, risultato storico’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “All’ultimo consiglio Ue si è fatto un importante passo avanti, impensabile fino a qualche settimana fa. Il ventaglio di opzioni si è arricchito con il Recovery Fund, uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti la strada più rapida per la ripresa”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

“E’ innegabile che se l’Italia non avesse posto queste condizioni già allo scorso consiglio Ue, non avremmo mai ottenuto questo risultato che è storico e segna un punto a nostro favore e dovremmo esserne tutti orgogliosi. E’ il sistema Italia che ha ottenuto questa risposta”.