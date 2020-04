Roma, 26 apr.(Adnkronos) – “Oltre alle misure economiche, lavoriamo in parallelo a un decreto sblocca Paese. Non basta solo lo sblocco dei singoli cantieri ma di tutto il Paese. Ci stanno guardando a livello internazionale e confido che anche nella ripresa l’Italia sarà ammirata” come lo è stato nella fase dell’emergenza. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.