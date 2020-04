Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ora dobbiamo andare a traguardo” sul Recovery Fund “ovvero tradurre questa volontà politica in termini di lavoro tecnico e cioè riempire di consistenza economica questo strumento, evitare che si crei più debito pubblico soprattutto per Paesi come noi e soprattutto offrirlo subito ai Paesi che ne hanno bisogno”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa spiegando che la decisione adottata dal consiglio europeo è un passo in avanti.