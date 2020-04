Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Un sostegno tempestivo e coraggioso alle imprese in difficoltà: è la strada giusta per ripartire dalla concretezza del lavoro, dello sviluppo e dei territori. Regione Liguria con 10 milioni a fondo perduto per l’economia si dimostra all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione ai cittadini e la capacità di reazione alle difficoltà. Complimenti alla Regione Liguria e in particolare all’assessore Benveduti”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.