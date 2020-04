Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl Aprile

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – E’ appena terminata la riunione del governo con i ministri Roberto Gualtieri a Federico D’Incà con i capigruppo della maggioranza sul dl Aprile. Diverse le richieste sul tavolo dall’azzeramento dell’Iva sulle mascherine e igienizzanti alle misure per famiglie e imprese per la ripartenza. Italia Viva ad esempio, a quanto si apprende, ha chiesto che sia rispettato l’impegno alla sospensione di plastic e sugar tax per il 2020 o che il decreto sia impostato secondo la linea di fornire aiuti concreti, liquidità e non sussidi per sostenere la ripartenza.