Coronavirus: effetto odg Meloni in aula, timori per numeri e scatta il ‘pienone’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Il tema era insidioso. Ovvero, il Mes. E i timori sui numeri hanno fatto schizzare le presenze in aula alla Camera. Effetto dell’odg Meloni. Tanto che oggi -mascherine a parte- quella di Montecitorio sembrava una seduta ‘normale’ con tanto di ritorno al voto elettronico che, in queste settimane, non si era fatto per rispettare le misure di sicurezza. Compresa anche la riapertura -con norme anti-Covid ad hoc- del ristorante e della mensa al piano basamentale. Insomma, una Camera già in Fase 2.

“Parlamento praticamente a pieno carico, predichiamo distanziamento sociale che siamo i primi a non mantenere, una assurdità”, ha sottolineato via twitter Filippo Sensi del Pd. E il collega dem Stefano Ceccanti la spiega così: “Come volevasi dimostrare, quando si arriva a posizioni divaricate su temi importanti, come l’ordine del giorno di pregiudiziale ideologica di Fratelli d’Italia sul Mes, l’idea di ricorrere ad accordi di autoriduzione dei deputati non funziona”.

Continua Ceccanti: “Fdi per primo si dichiara indisponibile e porta quasi tutti i deputati a votare; a quel punto, ovviamente, la maggioranza per legittima difesa prende contromisure e porta a votare circa due terzi dei deputati anziché la metà. Il risultato rispecchia nella sostanza gli equilibri reali dell’Aula, ma si rivela ancora una volta di più, e direi definitivamente, che questo metodo di tenere le regole formalmente intatte per aggirarle con accordi più o meno sensati non sta in piedi”.