Coronavirus: Bellanova, ‘risorse non siano bancomat ma lievito per futuro’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Di una cosa sono certa. La fase che si apre dovrà sempre più significare uscire dalla logica dell’emergenza che ha dettato queste settimane. Al cambio di passo che si impone servono coraggio e visione. (…) E davanti a tutto questo, la risposta non può risiedere in logiche puramente assistenziali. L’assistenzialismo è il segnale peggiore e questo Paese non lo merita”. Lo scrive Teresa Bellanova su Il Riformista.

“Oggi siamo obbligati a dire quale Paese prefiguriamo, non tra un mese ma negli anni: le risorse imponenti che stiamo utilizzando non possono essere il bancomat del presente ma il lievito del futuro. Chiunque di noi è chiamato a responsabilità e funzione di governo, ha questa responsabilità”.

“Una responsabilità a cui noi di Italia Viva non sappiamo venire meno. Italia Shock, apertura dei cantieri in ogni scuola, alleanza con le filiere produttive perché siano garantiti, dovunque necessario, i presidi di sicurezza, una sola regia nazionale per questo momento delicatissimo. Un patto per il futuro. Adesso”.