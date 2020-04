Coronavirus: Fregolent (Iv), ‘in Piemonte carceri focolaio, Bonafede intervenga’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il focolaio esploso nell’istituto di pena di Torino sta mettendo a rischio la salute dei detenuti, degli agenti di Polizia penitenziaria e del personale: è necessario un intervento rapido ed efficace del Dap e del Ministro Bonafede per prevenire ulteriori contagi”. Lo chiede Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent, con una interrogazione al ministro della Giustizia.

“Le misure insufficienti per monitorare e prevenire il Coronavirus nelle carceri, da imputare soprattutto al Ministero della Giustizia, stanno creando situazioni pericolosissime che rischiano di avere conseguenze drammatiche non solo per la salute ma anche per l’ordine pubblico”, conclude.