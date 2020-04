Coronavirus: Faraone, ‘manca mano d’opera, settore agricolo rischia di bloccarsi’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Facciamo chiarezza una volta per tutte. Il settore agroalimentare, l’eccellenza del nostro Paese, rischia di bloccarsi perché manca mano d’opera. A repentaglio i prodotti sulle nostre tavole e il futuro di tante aziende agricole a un passo dal fallimento”. Lo scrive su Fb il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone.

“Per la stessa ragione, le persone più fragili come anziani e disabili rischiano di non poter essere più assistite. La causa è la stessa: la maggior parte di braccianti, colf, badanti è storicamente composta da stranieri . Quest’ultimi, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si trovano nei loro paesi d’origine e non possono raggiungere l’Italia. Risultato? Oggi c’è un’offerta di lavoro che va incrociata con la domanda”.

“La proposta di Italia Viva, più volte ribadita dalla Ministra Bellanova, è chiara e semplice: impiegare chi percepisce il reddito di cittadinanza e regolarizzare gli immigrati presenti sul territorio nazionale, anche allo scopo di contrastare le piaghe infami del lavoro nero e del caporalato. È semplice buon senso. Più lavoro e più dignità, meno caporalato e meno povertà”.