Coronavirus: Boschi, ‘grazie Bonetti per numero verde supporto psicologico’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Come Italia Viva avevamo chiesto al governo che lavorasse per attivare un numero verde per garantire un supporto psicologico alle tante persone che in questo momento di isolamento si sentono sole e spaventate dall’emergenza Coronavirus”. Lo sottolinea Maria Elena Boschi di Iv.

“Un sostegno anche per gli anziani, che più di altri hanno difficoltà a riprendere una socialità attraverso il web e gli strumenti tecnologici, prendendo spunto da alcune esperienze dell’associazionismo a livello locale.

“Grazie all’impegno della Ministra Elena Bonetti, abbiamo ottenuto l’attivazione del servizio telefonico in grado di assistere le persone in difficoltà attraverso personale qualificato. Una buona notizia per tanti nostri concittadini”.