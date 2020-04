Coronavirus: Bonafede, ‘Conte in Ue specchio di Paese che si fa valere’**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Complimenti al Presidente Giuseppe Conte per il risultato straordinario che è riuscito a conseguire in Europa. Il ‘Recovery Fund’, infatti, dovrà rappresentare un passo fondamentale per la protezione del tessuto socio-economico dei Paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus. La determinazione del nostro Presidente del Consiglio é lo specchio di un Paese che finalmente si fa a valere in Europa!”. Lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede, capodelegazione del M5S.