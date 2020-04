Coronavirus: atteso testo Def, possibile rinvio Cdm**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – C’è attesa per il testo del Def, il Consiglio dei ministri -che avrebbe dovuto tenersi in tarda mattinata- a questo punto potrebbe slittare a venerdì-sabato, dunque dopo il Consiglio europeo. La quadra sui numeri è stata trovata, dopo una riunione al Mef terminata all’1,30 di notte, e che ha visto partire diverse telefonate da via XX Settembre ai ministri più interessati al dossier. Il dl aprile, che fino a mezzanotte si attestava a 53 miliardi, alla fine è stato ‘chiuso’ a 55.

L’accordo sui numeri, raggiunto faticosamente, alla fine c’è e tiene, ma prima di convocare il Cdm c’è bisogno di un check politico con i capi delegazione, i responsabili economici e alcuni ministri della maggioranza. Al momento non è stata ancora fissata nessuna riunione, confermano fonti di governo.