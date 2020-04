Coronavirus: Soros, ‘Fondo Ue per ripresa urgente, finanziarlo con bond perpetui’ (2)

(Adnkronos) – I bond perpetui, sostiene Soros, comportano in particolare tre vantaggi che li rendono particolarmente indicati per la situazione attuale. “Innanzitutto, dal momento che non comportano una scadenza per il rimborso, i bond perpetui – rileva – imporrebbero un onere fiscale straordinariamente leggero sulla Ue, malgrado la considerevole potenza di fuoco finanziaria che andrebbero a mobilitare. L’Unione, inoltre, non dovrebbe rifinanziarli una volta giunti a scadenza né seguire un piano di ammortamento o persino prevedere accantonamenti (ad esempio, in un fondo di ammortamento) per il loro rimborso. L’Unione Europea sarebbe obbligata soltanto a corrispondere gli interessi con cadenza regolare. Un bond perpetuo da mille miliardi di euro con un tasso di interesse nominale pari allo 0,5% costerebbe al bilancio comunitario solo 5 miliardi di euro l’anno, ovvero meno del 3% del bilancio dell’Ue per il 2020”.

Il secondo vantaggio, aggiunge Soros, “è più di natura tecnica ma quasi altrettanto importante. Il mercato potrebbe non essere in grado di assorbire un’emissione pari a mille miliardi di euro tutto in una volta. Con l’emissione di un bond perpetuo, l’Unione potrebbe raccogliere tale somma in più rate, senza creare una nuova obbligazione ogni volta”.

Il terzo vantaggio, sostiene ancora, “è che un bond perpetuo emesso dalla Ue rappresenterebbe un asset molto allettante per il programma di acquisto di titoli della Bce. Poiché la maturità di un bond perpetuo è sempre la stessa, la Bce non sarebbe costretta a ribilanciare il proprio portafoglio. La Ue non ha bisogno di creare alcun nuovo meccanismo o struttura per emettere le obbligazioni perché ne ha già emesse in passato. Gli introiti andrebbero utilizzati per investimenti e sussidi legati alla lotta contro la pandemia. La Commissione europea ripartirebbe i fondi sia direttamente sia attraverso gli Stati membri e le altre istituzioni (come i Governi municipali) attivamente coinvolti nel contrastare la pandemia di Covid-19”.