Coronavirus: Lagarde a presidenti Parlamento, ‘sostegno Bce a cittadini area euro’ (2)

(Adnkronos) – “Come ho sottolineato di recente, la nostra risposta -si legge nella lettera della presidente Lagarde- sarà tanto più incisiva in quanto tutte le politiche sapranno rafforzarsi reciprocamente. È fondamentale che la risposta di politica di bilancio a questa crisi sia attuata con vigore sufficiente in tutte le parti dell’area dell’euro”.

“Il pieno allineamento delle politiche monetarie e di bilancio – in condizioni di parità nella lotta contro il virus – rappresenta il modo migliore per tutelare la nostra capacità produttiva e l’occupazione, consentendoci di tornare a una crescita e a tassi di inflazione sostenibili una volta che l’epidemia di coronavirus sarà passata”.