Coronavirus: Lagarde a Fico e altri presidenti Parlamento, ‘di tutto per sostegno economia’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha risposto alla lettera del presidente Roberto Fico e degli altri nove presidenti di Camere europee rispetto all’impegno delle istituzioni europee per rispondere alla crisi.

“Il Consiglio Direttivo della Bce -si legge nella lettera della Largarde- si impegna a svolgere il proprio ruolo di sostegno nei confronti di tutti i cittadini dell’area dell’euro in questo momento di estrema gravità. Il Consiglio direttivo farà tutto il necessario nel quadro del proprio mandato. Valuterà tutte le opzioni e tutti i rischi per fornire il proprio sostegno all’economia in questa fase di shock”.

“La nostra risposta sarà tanto più incisiva in quanto tutte le politiche sapranno rafforzarsi reciprocamente”.