Coronavirus: Fico, ‘Parlamento esautorato? falso, decreti ora legge grazie a Camere’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Il Parlamento non ha toccato palla in fase emergenza? “Questo non è vero. Se non ci fosse stato il lavoro della Camere non avremmo avuto l’autorizzazione al primo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro, i decreti del governo stanno diventando legge grazie al lavoro delle Camere che possono modificarli e migliorarli”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg3. “Sul voto on line -risponde Fico a una domanda- se ne può discutere e parlare, è un dibattito sia regolamentare che costituzionale e si può fare”.