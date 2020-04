Coronavirus: Caltanissetta, in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – Un secondo stock di mascherine anticontagio per i medici della provincia di Caltanissetta. Dopo la prima consegna dei dispositivi di protezione individuale avvenuta alcune settimane fa, la Protezione Civile nazionale ha provveduto a rifornire le mascherine protettive della tipologia FFP2 e le mascherine chirurgiche. Anche questa volta la distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici che ha incaricato l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta di assegnarle ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici della continuità assistenziale del territorio e ai medici che ne sono sprovvisti. A questi medici l’OMCeO ha iniziato a distribuire anche i guanti monouso che nei giorni scorsi sono stati forniti dall’Azienda sanitaria provinciale per garantire la protezione individuale durante l’esercizio della professione.

“Ringrazio ancora una volta la Protezione Civile, la Federazione nazionale e il presidente Anelli per la loro attenzione anche nei confronti dei nostri colleghi che sul territorio svolgono l’attività assistenziale ai pazienti – dice il presidente dell’Ordine di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito -. Ringrazio anche il direttore generale dell’Asp per la fornitura dei guanti che stiamo già distribuendo con le mascherine. Questo è un segnale della fondamentale sinergia che deve esserci tra le istituzioni, insieme impegnate nell’obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione del virus”.