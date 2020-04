Coronavirus: Berlusconi, ‘spero di lavorare fino a 100 anni e più’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Spero di poter lavorare fino a 100 anni e anche di più. Che faccio? Mi godo i nipoti, leggo i giornali, scrivo, sto al telefono con i miei figli che non vivono qui, con i miei collaboratori, con i colleghi del Ppe e partecipo alle sedute del parlamento europeo da remoto. Lavoro dalle 7 di mattina alle 8 di sera”. Lo dice Silvio Berlusconi a Porta a Porta quando gli viene chiesto come stia passando le sue giornate nella casa di uno dei figli in Francia. “Cero di restare in forma e mantenermi sereno”.