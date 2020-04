Coronavirus: Berlusconi, ‘grande incertezza su Fase 2’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “C’è ancora grande incertezza sulla cosiddetta Fase 2. Abbiamo proposto anche una grande semplificazione burocratica necessaria per le ripartenze, ed una semplificazione fiscale con l’approdo alla flat tax sfruttando la flessibilità di bilancio concessa dall’Europa”. Lo ha detto Silvio Berlusconi nella riunione in videoconferenza con i responsabili dei 29 dipartimenti di Forza Italia guidati dal responsabile nazionale Giorgio Mulè.

“E’ anche necessario definire delle strategie per investimenti in infrastrutture, manutenzione delle città e delle periferie, investimenti privati”, ha aggiunto.