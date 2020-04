Coronavirus: Pisapia, ‘no aiuti Stato a chi evade in paradisi fiscali’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Blocchiamo l’accesso agli aiuti di stato a chi evade nei paradisi fiscali! Mentre in Italia il dibattito pubblico si concentra su Mes ed eurobond, nonostante manchi ancora oggi una proposta concreta, dalla Danimarca giunge una lezione che potremmo subito applicare. Il paese scandinavo ha infatti deciso di escludere le società con sedi nei paradisi fiscali dai fondi pubblici destinati al sostegno alle imprese per fronteggiare la crisi economica provocata dal Covid-19”. Lo scrive l’eurodeputato Giuliano Pisapia su Facebook.

“La logica è chiara e lineare: perché utilizzare i soldi dei contribuenti per aiutare chi, tramite l’evasione, ha indebolito il sistema sanitario nazionale? La spesa pubblica è un bene comune, ma affinché sia sostenibile è necessario che ognuno proporzionalmente faccia la sua parte. I paradisi fiscali, a cui si applica la misura, purtroppo sono solo quelli extra-UE, ma in mancanza di una fiscalità comune, quello lanciato dalla Danimarca è un segnale importante”.

“Nel provvedimento approvato ieri da Copenaghen è stato inoltre proibito alle aziende che beneficiano degli aiuti di Stato di pagare i dividendi agli azionisti a meno di non ripagare prima il debito accumulato nei confronti dei contribuenti. Come si vede ‘volere è potere’. Copenaghen ha aperto una strada che anche il nostro Paese può seguire. Subito. È un segnale importante perché in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo le diseguaglianze e le iniquità diventano ancora di più intollerabili. In particolare da parte dei furbi che trasferiscono la propria sede legale in qualche paradiso fiscale”.