Coronavirus: Gallera, ‘per anziani strutture con qualità sanitaria più alta di Rsa’

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Forse oggi dobbiamo pensare a strutture con una qualità sanitaria molto più alta”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite di Mattino Cinque, parlando della diffusione del coronavirus nelle Rsa e nelle residenza per anziani. “Si parla di seconde ondate e abbiamo il tema se i nostri anziani dovranno essere messi in luoghi diversi con un’assistenza più forte”, ha aggiunto.

Sulla diffusione del contagio nelle Rsa “abbiamo nominato una commissione indipendente proprio per fare chiarezza. Lo faranno i tecnici e ci diranno come sono andate le cose, quali sono state le mancanze e le difficoltà e come lavorare per il futuro”, ha concluso.