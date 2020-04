Coronavirus: Diocesi Milano in pista per fase 2, consulta fedeli

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – L’Arcidiocesi di Milano avvia una consultazione per affrontare insieme ai fedeli la Fase 2 dell’emergenza sanitaria causata della diffusione del Covid19.

La Chiesa ambrosiana, in accordo con la Conferenza episcopale italiana e in costante collegamento con le altre Diocesi lombarde, “intende collaborare responsabilmente con le autorità governative e le istituzioni civili, dando il proprio contributo allo sforzo d’immaginazione necessario ad affrontare anche la prossima fase di transizione. A tale scopo – spiega una nota – la Diocesi invita le comunità cristiane e i fedeli ad avanzare idee e buone prassi su diversi ambiti ecclesiali: dal riavvio delle celebrazioni con il popolo alla riapertura degli oratori, sino all’azione caritativa nelle sue molteplici espressioni”.

Le proposte potranno essere presentate alla mail fase2@diocesi.milano.it. I suggerimenti raccolti saranno condivisi con la Prefettura di Milano su un tavolo convocato appositamente su questi temi. I risultati di questo lavoro saranno poi trasmessi alla Conferenza Episcopale italiana per un’interlocuzione con il Governo nazionale.