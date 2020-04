Conte "in Europa non accettero' compromessi al ribasso"

ROMA (ITALPRESS) – "Non potro' accettare un compromesso al ribasso, non ci saranno alcuni vincitori e perdenti, sono convinto che o vinceremo tutti o perderemo tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sull'emergenza coronavirus, parlando del confronto nel Consiglio Europeo sulle misure per fronteggiare la crisi economica.

Conte ha parlato del Mes: "Quanti esprimono perplessita' su questa nuova linea di credito a mio avviso contribuiscono a un dibattito democratico e costruttivo. Sono il primo a dire che bisognera' valutare i dettagli dell'accordo, solo allora potremo valutare in via conclusiva se questa nuova linea di credito pone condizioni e quali. Solo allora potremo discutere se il nuovo regolamento puo' essere conveniente rispetto agli interessi nazionali. Ritengo che questa discussione debba avvenire in modo pubblico e trasparente grazie al Parlamento al quale spetta l'ultima parola".

