All’università Sapienza ripartono i corsi di orientamento per studenti

(Roma 21 aprile 2020) – Roma, 21 aprile 2020 – Prosegue anche per il 2020 il Progetto Orientamento in Rete dell’Università La Sapienza di Roma. Il progetto coinvolge le facoltà di Farmacia e Medicina, Odontoiatria e Psicologia. I corsi, rivolti agli studenti del triennio delle Scuole secondarie di secondo grado e studenti già diplomati, si svolgeranno durante i mesi in estivi. Considerando la situazione di emergenza da Covid 19, le lezioni potrebbero essere svolte in modalità e-learning.

In particolare, dal 19 al 31 agosto sono in programma i corsi di italiano (le iscrizioni sono consentite fino al 3 agosto), dal 21 al 31 luglio ( c’è tempo fino al 18 luglio per iscriversi) i corsi di inglese per tutte le Facoltà Biomediche in lingua italiana e inglese: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Veterinaria, Psicologia.

Le materie oggetto dei corsi saranno: logica, biologia e matematica per la facoltà di Psicologia. A queste si aggiungono chimica, fisica, cittadinanza e costituzione per le facoltà biomediche.

Per iscriversi, è possibile inviare una mail a: o

Per informazioni: