Coronavirus: Sangalli a Sala, ‘su tema orari confronto necessario’

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – “Un tavolo di confronto e di ascolto su questi temi è il primo passo necessario”. Lo dice Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio sul tema degli orari di lavoro post emergenza covid.

“I nuovi orari di Milano saranno un passaggio chiave per ripartire e riavviare progressivamente la città”, afferma. “Ieri mi sono sentito con il sindaco Sala e gli ho confermato la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto con il mondo delle imprese che rappresentiamo e con le altre parti sociali. In questa fase dell’emergenza sanitaria è assolutamente importante – continua – pianificare tempi e modi della ripartenza di Milano e il tema della gestione degli orari è centrale”.

Altrettanto importanti, “sono le aperture del Sindaco sulla sospensione di alcuni tributi locali e sulla disponibilità di valutare altre agevolazioni che riguardano imprese e cittadini. Milano, così come il Paese, deve essere pronta a mettere in campo nuove soluzioni e nuove azioni per ritornare progressivamente alla normalità”.