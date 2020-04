Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Scende la media dei multati a Milano per non aver rispettato le misure messe in atto contro l’epidemia di Covid19. Ieri, domenica 19 aprile, le persone sanzionate sono state 313, dopo oltre 11.300 controlli. Le persone denunciate per falsa attestazione sono state 31. Una persona è stata denunciata per violazione dei divieti, e così dieci titolari di esercizi commerciali.