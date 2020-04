Coronavirus: Gallera, ‘sindaci centrosinistra braccio armato attacco a Regione’

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – La Lombardia oggi ha bisogno dei sindaci, ma i sindaci attaccano. “Abbiamo bisogno di loro in questo momento, ma da qualche settimana quelli di centrosinistra sono diventati il braccio armato di un attacco alla Regione. Speriamo che la cosa finisca”. A dirlo è l’assessore della Lombardia, Giulio Gallera, in un’intervista al quotidiano Libero. La sua convinzione è che arriveranno altre ondate del coronavirus.

“Ci stiamo già preparando al fatto che le pandemie vanno ad ondate. Anche per questo i processi mediatici sarebbero da posticipare, siamo ancora in trincea. Dobbiamo prepararci a una vita e a un sistema sanitario diversi. Anche perché le persone che hanno contratto il virus si trascineranno a lungo malattie croniche”, afferma.