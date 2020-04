Coronavirus: Camera penale Palermo, ‘no alla smaterializzazione del processo penale’

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – “La proposta di emendamento presentata dal Governo in sede di conversione del decreto-legge c.d. “Cura Italia”, il parere espresso dal Csm e la Nota emanata dal Consiglio Nazionale Forense, prefigurano la cosiddetta smaterializzazione del processo penale, poiché -attraverso la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di redigere protocolli -consentirebbero di celebrare le udienze penali con imputati “da remoto: udienze virtuali, giudici collegati dalle loro stanze, avvocati nei loro studi, o persino nelle loro case, detenuti in carcere, gli altri imputati in studio con l’avvocato”. E’ quanto denuncia il Presidente della Camera penale di Palermo Fabio Ferrara che ha firmato un documento con il Consiglio direttivo. “Ecco come si dovrebbe realizzare il pubblico dibattimento, il contraddittorio sulla prova,il confronto tra accusa e difesa innanzi al giudice terzo – dicono i penalisti – Quale possibilità di produzione documentale? Quale possibilità di mostrare documenti ai testimoni? Quale possibilità per il Giudice di controllare la veridicità dei documenti esibiti? Quale possibilità per le Parti di intervenire tempestivamente durante l’esame dei testi o delle Parti? Quale segretezza della camera di consiglio?”.

“Uno scenario aberrante – dice la Camera penale – Proposte che, se attuate, segnerebbero, di fatto, la fine del nostro sistema processuale di stampo accusatorio. Si finirebbe così per introdurre delle norme processuali in bianco, in quanto si delegherebbe ai protocolli taluni importanti aspetti dell’iter procedimentale che, invece, devono rimanere di esclusiva riserva del codice di rito. Il fondato timore è che, dalla straordinarietà legata all’emergenza sanitaria si voglia mettere in moto una progressiva demolizione del processo accusatorio; poiché senza la pubblicità dell’udienza, ed il conseguente controllo democratico del processo, e senza i requisiti dell’oralità e della immediatezza – in nome di un efficientismo che promette figurativamente il formale rispetto dei diritti di difesa -si finisce per stravolgere il processo penale liberale”.