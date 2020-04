Trapianti: Sicilia, da gennaio ad oggi 62 interventi tra rene, cuore, fegato e polmone

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Da gennaio a oggi sono stati complessivamente 62 i trapianti effettuati nei tre centri trapianto siciliani, ossia Arnas Civico, Policlinico di Catania e Ismett. Nel dettaglio, dei 62 trapianti, 37 sono stati di rene, 4 di cuore, 14 di fegato, 2 di polmone singolo, 2 di polmone doppio, 2 split di fegato, 1 combinato di fegato-rene. Dei 34 trapianti di rene, 18 sono stati eseguiti al centro trapianti “Leonardo Sciascia” dell’Arnas Civico, 8 al Policlinico di Catania, e 11 all’Ismett che ha anche eseguito i trapianti di tutti gli altri organi.

“Nonostante il Coronavirus – commenta Flavia Caputo, direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Trapianto dell’Arnas Civico – la nostra attività continua nel rispetto delle indicazioni del Centro Nazionale Trapianti sulla sicurezza dei donatori e dei riceventi”. Il Centro Trapianti “Leonardo Sciascia” dell’Arnas Civico in 28 anni di attività ha eseguito più di 900 trapianti di rene, prevalentemente da donatore cadavere, e partecipa attivamente al programma nazionale di trapianto di rene da vivente in modalità cross over. “Sono settimane difficili – conclude la dottoressa Caputo –, ma la nostra attività continua in primo luogo grazie ai donatori e alle loro famiglie, ma grazie anche allo spirito di sacrificio e alla dedizione di tutti i componenti dell’equipe di trapianto del nostro ospedale. La vigilia di Pasqua, per esempio, i nostri nefrologi sono stati impegnati nella preparazione di una giovane paziente di Bagheria che ha potuto ricevere un rene proveniente da Reggio Emilia. L’intervento ha impegnato per tutta la notte i chirurghi guidati dal dottore Saverio Matranga, il team di anestesia coordinato dalla dottoressa Amalia Sanfilippo, e gli infermieri coordinati dal dottore Fortunato Corrao”.

Il direttore di Ismett, Angelo Luca, aggiunge: “La prosecuzione dell’attività anche in queste settimane estremamente difficili dimostra che il nostro è un sistema che funziona. Finora presso Ismett sono stati eseguiti 26 trapianti tra cui 4 di polmone, che in questo momento particolare sono ancora più difficili da eseguire e che richiedono un’attenzione ancora maggiore nel trattamento dei pazienti. La Sicilia ha dimostrato di essere in grado, anche in situazioni straordinarie, con personale sotto pressione per la pandemia in corso, di finalizzare il percorso donazione-trapianto e rispondere alle esigenze dei pazienti con insufficienze terminali d’organo”.