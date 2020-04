Coronavirus: Verhofstadt, ‘fondo Ue mille mld, Von der Leyen avanzi proposta’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “La prossima settimana la Commissione europea avanzi una proposta reale per un fondo europeo da 1.000 miliardi per la ricostruzione dell’Europa con bilancio europeo rinforzato, non è necessario aspettare l’unanimità del Consiglio europeo. Von der Leyen prenda esempio da Jacques Delors, che di fronte alla crisi degli anni Ottanta propose la creazione del Mercato unico”. Lo ha affermato Guy Verhofstadt, europarlamentare di Renew Europe, intervenendo ad un Forum organizzato da ‘Più Europa’, dopo la risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo.

Un fondo europeo, ha aggiunto, “che è un aiuto diretto verso l’Europa, che non significa la mutualizzazione del debito degli Stati”, da finanziare “con obbligazioni europee” e che rappresenta un sostegno migliore rispetto al Mes.