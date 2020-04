Coronavirus: Sicilia, Confesercenti distribuisce 300 mila mascherine della Protezione civile

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Trecentomila mascherine fornite dalla Protezione civile a Confesercenti Sicilia sono in distribuzione da qualche giorno in tutte le province dell’Isola. Da lunedì Confesercenti Palermo inizierà la distribuzione in maniera simbolica da Villafrati, una delle zone rosse della provincia. Qui saranno consegnate a vari esercenti del posto e in collaborazione con i volontari della Protezione civile, tremila mascherine. L’associazione ha anche avviato sui social una campagna di comunicazione rendendo disponibili mail e numeri di telefono delle sedi provinciali affinché commercianti, artigiani, operatori del settore turismo e dei servizi possano richiedere il materiale ed ottenere la fornitura in breve tempo.

“Crediamo – dice il direttore regionale Michele Sorbera – che in questo momento per le aziende avere delle scorte di mascherine sia più importante che mai. Dopo l’ultimo decreto alcune attività sono ripartite e molti hanno deciso di continuare a lavorare con le consegne a domicilio. Alla protezione civile e al governo regionale, il nostro plauso per l’attenzione riservata alle aziende”.