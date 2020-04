Saras: revoca dividendo, per Moratti ‘scelta di prudenza’

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Il cda di Saras ha deciso di revocare la proposta di distribuzione e quella di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Lo fa sapere la raffineria in una nota, dove il presidente, Massimo Moratti, commenta: “Sia la distribuzione del dividendo sugli utili 2019 che la proposta di piano di buy back saranno rivalutate quando il contesto economico di riferimento sarà maggiormente definito”. La società ha revocato anche l’assemblea del 21 aprile riconvocandone una il 22 maggio 2020.

“In un contesto difficile – afferma sempre Moratti – la nostra raffineria, sito produttivo di interesse strategico, ha continuato ad operare fornendo beni essenziali, quali l’energia elettrica e i prodotti petroliferi, in Sardegna e sulla penisola. Tutto ciò avendo la massima attenzione alle persone e alla comunità, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e adottando, quindi, tutte le precauzioni al fine di contenere il rischio di contagio da coronavirus”.

Pur in presenza di una situazione finanziaria solida, afferma ancora, “l’incertezza dello scenario economico globale causata dalla pandemia impone, tuttavia, scelte di prudenza: le decisioni odierne sono state adottate esclusivamente a fronte del contesto di generale incertezza e della imprevedibilità, in termini di durata e di potenziali effetti, di una emergenza che l’intero mondo sta vivendo”.